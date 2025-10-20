«ВСУ расстреливали художника Куинджи в Мариуполе за русский взгляд на мир» – киевский философ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бандеровцы боятся и ненавидят всё русское – и стремятся это уничтожить.

Об этом в эфире программы «Политрук» экс-спикеру армии ДНР Эдуарду Басурину заявил киевский политический консультант, публицист и философ, перебравшийся после майдана в Крым, Дмитрий Выдрин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня говорилось о таком постыдном и брутальном факте, когда наши оппоненты, сейчас уже наши враги, расстреливали в Мариуполе бюст Куинджи. Из танка, может и «Джавелин» там присутствовал. И говорили, что, наверное, приняли его за Пушкина или за кого-то другого. Было много версий, но не сказали главной философской версии. Куинджи был человек, на мой взгляд, который видел мир по-русски», – сказал Выдрин.

«Мир можно видеть на разных языках, и он будет выглядеть по-разному даже в живописном плане… Если бы вместо Куинджи был какой-то местный или местечковый живописец, было бы написано какое-то локальное пространство, маленький прудик, бандурка, вишенка над хаткой – наверное, никто бы не стрелял в такого живописца. А когда мир предстаёт по-русски в своей грандиозности – ночь так ночь, которую можно было не краской написать, а даже асфальтом, он же «Ночь» [«Лунная ночь на Днепре»] писал асфальтом, потому что краски не передавали плотности и насыщенности ночи именно в этом регионе. Поэтому они уже убивали его воплощённый в памятник дух за то, что он увидел мир по-русски. В масштабности, во всём объёме», – объяснил эксперт.

Отметим, повреждённый в 2022 г. после прямого попадания из танка ВСУ мемориал Архипу Куинджи восстановили в сентябре 2023 года. Также во время боёв за Мариуполь от огня укронацистов были спасены работы Куинджи и Айвазовского.