ВСУ готовят нападение на Курскую и Брянскую область, чтобы об Украине вновь заговорили во всех мировых СМИ.

Об этом в эфире The Duran заявил экс-офицер американской армии Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«ВСУ всё ещё собираются начать наступление где-то в районе Курской области, скорее всего, в сторону Брянска. Потому что это наименее защищённая область. А затем они попытаются перерезать границу между Россией и Белоруссией, и продвинуться в этом направлении. Хотя это будет провал и катастрофа, но это будет в заголовках пару недель», – сказал морпех.

По его мнению, таким образом киевские генералы собираются растянуть силы российской армии.