ВСУ готовят нападение на Брянскую область вдоль белорусской границы

Вадим Москаленко.  
05.10.2025 18:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 805
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


ВСУ готовят нападение на Курскую и Брянскую область, чтобы об Украине вновь заговорили во всех мировых СМИ.

Об этом в эфире The Duran заявил экс-офицер американской армии Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«ВСУ всё ещё собираются начать наступление где-то в районе Курской области, скорее всего, в сторону Брянска. Потому что это наименее защищённая область.

А затем они попытаются перерезать границу между Россией и Белоруссией, и продвинуться в этом направлении. Хотя это будет провал и катастрофа, но это будет в заголовках пару недель», – сказал морпех.

По его мнению, таким образом киевские генералы собираются растянуть силы российской армии.

«Когда вы разрабатываете план действий, то хотите поставить противника в дилемму, когда он не знает, где главный удар и где защищаться. Если всё получилось хорошо, вы можете парализовать противника, когда он не знает, что делать. И все будут гадать, где главный удар», – подытожил Крапивник.

