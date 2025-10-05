ВСУ готовят нападение на Брянскую область вдоль белорусской границы
ВСУ готовят нападение на Курскую и Брянскую область, чтобы об Украине вновь заговорили во всех мировых СМИ.
Об этом в эфире The Duran заявил экс-офицер американской армии Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«ВСУ всё ещё собираются начать наступление где-то в районе Курской области, скорее всего, в сторону Брянска. Потому что это наименее защищённая область.
А затем они попытаются перерезать границу между Россией и Белоруссией, и продвинуться в этом направлении. Хотя это будет провал и катастрофа, но это будет в заголовках пару недель», – сказал морпех.
По его мнению, таким образом киевские генералы собираются растянуть силы российской армии.
«Когда вы разрабатываете план действий, то хотите поставить противника в дилемму, когда он не знает, где главный удар и где защищаться. Если всё получилось хорошо, вы можете парализовать противника, когда он не знает, что делать. И все будут гадать, где главный удар», – подытожил Крапивник.
