ВС РФ атаковали Одессу. Украина ударила по российской энергетике

Россия и Украина обменялись ночными ударами.

По данным Воздушных сил Украины, со стороны ВСУ РФ применялось 130 ударных дронов, одна баллистическая ракета «Искандер-М» и шесть управляемых ракет С-300.

«Зафиксировано попадания ракет и 31 ударного БпЛА на 14 локациях», – сообщает украинская сторона.

Серьезно пострадала инфраструктура в Одесской области.

«Враг вновь массированно атаковал энергетическую и портовую инфраструктуру Одесчины. В ночь на 4 ноября регион испытал две волны массированных дроновых ударов. Несмотря на активную работу ПВО, которой уничтожено большинство враждебных целей, попадание в объекты гражданской портовой и энергетической инфраструктуры. В результате ударов возникли пожары. Повреждены дорожные покрытия, производственные сооружения и оборудование», – сообщил начальник областной военной администрации Олег Кипер.

Серия взрывов прогремела в Харькове, но пока подробностей нет.

К сожалению, противнику удалось поразить энергобъекты в некоторых россиских регионах.

«В городе Рыльске в результате удара врага по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения. Под отключение света попало свыше 16 тысяч потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции», – сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Администрация Волгоградской области проинформировала, что после атаки беспилотников произошло возгорание на подстанции «Фроловская».

В сети есть информация о пожаре на НПЗ в Нижегородской области, но губерантор региона Глеб Никитин об этом не сообщает, указав лишь, что повреждены три частных и один многоквартирный дом.

Под атакой была и Башкирия, где власти Стерлитамака признали повреждение нефтехимического завода.

«Сегодня произошёл взрыв в цехе водоочистки АО «»СНХЗ». Частично произошло обрушение цеха. В цехе работало 5 человек. По предварительным данным никто не пострадал. В настоящее время все аварийные службы выехали на место. Сам тоже еду на месте происшествия. Причины взрыва устанавливаются», – написал глава местной администрации Эмиль Шаймарданов.

Позже глава республики Радий Шабиров подтвердил, промышленный комплекс Стерлитамака «подвергся террористической атаке двумя БПЛА».