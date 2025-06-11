Воодушевленный «Паутиной» генерал СБУ угрожает терактами Белоруссии

Вадим Москаленко.  
11.06.2025 11:50
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Война, Дзен, Россия, СБУ, Терроризм, Украина


После атаки 1 июня не только вся РФ находится в постоянной опасности, но и ближайшие союзники Москвы – Белоруссия, Иран и КНДР.

Об этом на канале «Спецпроекты Сергея Мамаева» заявил экс-депутат Верховной рады Украины, генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После атаки 1 июня не только вся РФ находится в постоянной опасности, но и...

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«Что показала операция «Паутина»? Те события, которые начали происходить после 1 июня, после её проведения и уничтожения самолётов, свидетельствует об одном: «Паутина» накрыла всю РФ. И не только. Потому что есть соучастники военных преступлений РФ против Украины. Это Иран, Белоруссия, Северная Корея.

Пусть помнят, что от кармы не спрячешься, не сбежишь и не откупишься. Она всегда приходит своевременно и находит, кого карать своим мечом правосудия. И не имеет значения, в виде чего меч правосудия был вручен и кому. В виде пистолета, автомата, снайперской винтовки, дронов, баллистических ракет, детских самокатов, яда или верёвки, или взрывчатки. Наказание обязательно будет», – угрожал Омельченко.

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