Воодушевленный «Паутиной» генерал СБУ угрожает терактами Белоруссии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После атаки 1 июня не только вся РФ находится в постоянной опасности, но и ближайшие союзники Москвы – Белоруссия, Иран и КНДР.

Об этом на канале «Спецпроекты Сергея Мамаева» заявил экс-депутат Верховной рады Украины, генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.