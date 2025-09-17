Волкер требует продвижения НАТО на 200 километров на восток

Вадим Москаленко.  
17.09.2025 11:00
  (Мск) , Киев
Просмотров: 514
 
Дзен, НАТО, Украина


После инцидента с дронами над Польшей, НАТО должно принять решение о создании расширенной зоны вокруг своей территории в глубину на 200 километров.

Об этом на канале «FreeДом» заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Важно, чтобы реакция НАТО не свелась только к тому, чтобы сказать – ладно, вопрос закрыт. Игнорировать это или даже рассматривать как ошибку – неправильно. Очень важно, чтобы НАТО предприняло шаг, соразмерный тому, что сделала Россия, чтобы дать понять – такое поведение недопустимо, и мы этого не потерпим.

Моя рекомендация заключается в том, что помимо проведения консультаций по ст.4, к которым призывает Польша, НАТО должно принять решение о создании расширенной зоны ПВО вокруг территории НАТО. Я бы предложил установить расстояние в 200 км, и это должно быть реализовано в сотрудничестве с Украиной или по приглашению Украины. Чтобы в будущем не только ничего не залетало на территорию Польши, но и всё, что приближается к польской границе на 200 км, должно быть сбито.

Это была бы уместная и решительная мера со стороны НАТО, который не несёт никакой угрозы России. Любой, кто утверждает, что это провокация, эскалация или угроза России – это чепуха. У России нет никаких оснований запускать опасные объекты в сторону Польши с расстояния 200 км», – вещал Волкер.

По его словам, это разгрузит украинскую ПВО.

«Да, это могло бы иметь побочный эффект, позволив Украине защищать другие районы.  Но обоснование этого, с точки зрения НАТО, должно быть очень чётко основано на нарушении Россией воздушного пространства и угрозе населению стран НАТО», – подчеркнул американец.

