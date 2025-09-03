Нацист «Калина»: Вернувшиеся из плена «азовцы» были под колпаком СБУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Один из командиров запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов», Святослав Паламар «Калина») поделился подробностями пребывания в Турции, где командный состав подразделения, капитулировавшего в Мариуполе, находился после обмена.

Об это нацист рассказал в интервью «Украинской правде», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Калина» говорит, что имел доступ к свои сослуживцем, хотя и ограниченный.

«Мы встречались на завтрак, обед, ужин, пили турецкий чай. Мы общались, прогулка была вокруг дома раз в неделю. Телевизор имел несколько украинских каналов и один или два российских», – сказал Паламар .

Издание напомнило, что в Турции они должны были находится до конца войны, но в июле за ними приехал президент Эрдоган в вывез своим самолетом на Украину. В связи с этим у бывшего пленника поинтересовались, можно ли их было вернуть домой в любой момент.

«Я не знаю. Мне как военному достаточно приказа верховного главнокомандующего», – уклончиво ответил он.

Кроме того, у него спросили, были ли просьбы меньшей публичности после возвращения.

«Были разговоры об ограничениях из-за аспекта безопасности. То есть мы проходили инструктаж представителей СБУ по поведению в Украине, потому что кто знает, что учудят российские спецслужбы», – говорит нацист.

По его словам, даже когда он отпросился на день к родителям, его сопровождали сотрудники СБУ.