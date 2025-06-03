В Вашингтоне никто не собирается улучшать отношения с Россией – экс-ЦРУшник

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Президент США Дональд Трамп не решится отказать Украине в военной помощи, опасаясь оказаться под колоссальным внутренним давлением.

Об этом бывший аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большинство в Вашингтоне уже против разрядки в отношениях США и России. Это видно по поддержке законопроекта Линдси Грэма о введении еще более жестких экономических санкций против России. Это видно по реакции на удары Украины по российским стратегическим бомбардировщикам. В Вашингтоне нет особого желания улучшать отношения с Россией. Трампу было бы очень трудно добиться этого без прекращения боевых действий на Украине», – сказал Биб.

По его словам, многие в истеблишменте США имеют ложное представление, будто украинский конфликт – это война России за имперское господство.

Между тем, считает Биб, Трамп мог бы легко остановить военные действия, отказавшись от поставок на Украину оружия, патрулирования ее территории с воздуха и предоставления связи «Старлинк» и разведданных, необходимых для использования западного высокоточного оружия.