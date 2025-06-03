В Вашингтоне никто не собирается улучшать отношения с Россией – экс-ЦРУшник
Президент США Дональд Трамп не решится отказать Украине в военной помощи, опасаясь оказаться под колоссальным внутренним давлением.
Об этом бывший аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Большинство в Вашингтоне уже против разрядки в отношениях США и России. Это видно по поддержке законопроекта Линдси Грэма о введении еще более жестких экономических санкций против России. Это видно по реакции на удары Украины по российским стратегическим бомбардировщикам. В Вашингтоне нет особого желания улучшать отношения с Россией. Трампу было бы очень трудно добиться этого без прекращения боевых действий на Украине», – сказал Биб.
По его словам, многие в истеблишменте США имеют ложное представление, будто украинский конфликт – это война России за имперское господство.
Между тем, считает Биб, Трамп мог бы легко остановить военные действия, отказавшись от поставок на Украину оружия, патрулирования ее территории с воздуха и предоставления связи «Старлинк» и разведданных, необходимых для использования западного высокоточного оружия.
«Поскольку поддержка Америки так важна для обороны Украины, я думаю, что если США уйдут, то это скажется на состоянии Украины на поле боя. И в Вашингтоне найдется много людей, которые быстро укажут на Трампа пальцем. С другой стороны, если мы не уйдем полностью и продолжим оказывать помощь Украине, то не будем принимать активного участия в поисках мирного урегулирования этого конфликта.
Тогда мы рискуем оказаться в той же ситуации, что и сейчас после удара Украины по российским стратегическим бомбардировщикам. Русские решат, что США каким-то образом причастны к ударам Украины. Это будет война, в которой Трамп не сможет отказаться от участия», – заключил Биб.
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