В Севастополе вручили награды за сопротивление «во время оккупации Украиной»

Виктор Орлов.  
16.09.2025 13:12
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 337
 
Дзен, История, Крым, Россия, Севастополь


15 сентября в Екатерининском зале Дома офицеров Черноморского флота прошло торжественное заседание, посвящённое 30-летию Русской общины Севастополя. Председатель региональной общественной организации Татьяна Ермакова поблагодарила собравшихся за верность городу-герою и многолетнюю борьбу за его российский статус.

С приветственным словом выступили представители властей города, руководители творческих союзов и ветеранских организаций. Мероприятие сопровождалось выступлением коллективов художественной самодеятельности.

15 сентября в Екатерининском зале Дома офицеров Черноморского флота прошло торжественное заседание, посвящённое 30-летию...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Собравшиеся особо отметили роль тогдашнего командующего флотом Игоря Касатонова и севастопольского писателя Александра Круглова в становлении русского движения в городе в начале 90-х и формировании сопротивления бандеровской неволе.

Торжество ознаменовалось награждением севастопольских активистов общественным нагрудным знаком «Участник третьей обороны города-героя Севастополя 1990-201 гг.». Нескольким десяткам присутствующих на собрании была также вручена и Благодарность Русской общины Севастополя.

«Выражаем Вам признательность и благодарность за стойкость и самоотверженную борьбу с проявлениями русофобской идеологии во время оккупации Украиной города» – говорится в документе.

Среди награждённых, помимо активистов общины, были и известные севастопольцы – это защитники Графской пристани, бывшие депутаты Севастопольского горсовета. Единственным не севастопольцем, кому была вручена награда, оказался лидер движения «Севастополь-Крым-Россия» Валерий Подъячий.

«Мне особенно импонирует позиция Русской общины Севастополя, оценивающей многолетнее нахождение города-героя в составе Украины ничем иным как бандеровской оккупацией, то же распространяется и на Крым. Это резко контрастирует с позицией тех же самых крымских властей, до сих пор считающих украинский период новейшей истории полуострова легитимным. К сожалению, пока фактор присутствия бывших украинских чиновников и функционеров как во властных кабинетах, так и в общественных советах разных уровней в Республике Крым является весьма существенным и ощутимым» – заявил Подъячий «ПолитНавигатору».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить