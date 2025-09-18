В партии Зеленского начинается бунт из-за отказа идти на уступки России

В Верховной раде состоялась закрытая встреча депутатов правящей партии с диктатором Зеленским. Некоторые из парламентариев не скрывают разочарования, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Член президентской фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу рассказал блогу «Испанский стыд», что недоумение вызвали слова Зеленского «мы не пойдем на уступки» России.

«Когда он говорил, что ключевое для нас – долгосрочные гарантии безопасности – это, в принципе, понятно. Чтобы, как прогнозируют, за год-два-три не повторилась агрессия, если будет заморозка конфликта.

Но когда в этом же контексте Владимир Александрович говорит, что мы не готовы идти ни на какие уступки, то как же тогда мы остановим? Если мы не готовы идти на какие-то компромиссы…

Мы – это кто?.. То есть, мы – это те, которые не воюют и не будут воевать? Забронированные?… То есть, властители забронированы, но от имени «мы» – это кто, которые забронированы и не воюют и не будут воевать?

Или «мы» – это те самые смелые патриоты, которые встали на защиту отечества, которые очень переутомились за три с лишним года, а кто-то воюет с 14-го года… И мы за них решаем, что будем безо всяких компромиссов воевать до последнего? Потому что – если мы на эти компромиссы или другие не готовы идти, война не заканчивается», – заявил Мазурашу.

