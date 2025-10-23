В Одесской области нацисты уничтожили мурал с Цоем – реакция местных жителей

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В городе Южный Одесской области неизвестные закрасили мурал, посвящённый творчеству Виктора Цоя. На его месте появилась надпись «Выжги в себе всё русское, иначе оно выжжет нас».

В местных социальных сетях акция вызвала возмущение местных жителей, уважающих творчество Цоя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Журналисты телеканала местной общины поинтересовались у горожан, как они относятся к такой борьбе с искусством.

«Не надо было так делать. Много лет уже нарисован, и так бы и оставался, ничего плохого. В Одессе сносят памятники людям, которые ничего плохого Украине не сделали. Я против этого. Тот же Высоцкий ничего плохого не сделал», – сказал местный житель Петр.

«Всех этих активистов, которые провоцируют нас на неприятности, их нужно судить и привлекать к физическому труду. Пускай улицы подметают», – добавила местная жительница Зинаида.

«Так могут разрисовать весь Южный, и что будет дальше?», – беспокоилась горожанка Зинаида.

«Нам всем нравился мурал, и зачем надо было такое делать? Цой хорошо пел. Люди испуганы, многим это не нравится. Зачем такое писать на доме? Идите на площадь, и там выражайте своё мнение. Жители дома просят зарисовать», – возмущалась глава местного ОСМД Елена Плачкова.

Был найден даже один из участников порчи мурала – но в отличие от местных жителей, нацист побоялся показываться на публику.