Бывший депутат парламента Великобритании от Консервативной партии русофоб Дэвид Уорбертон был найден мертвым в лондонской квартире в возрасте 59 лет. В 2023 году ему пришлось сложить полномочия после обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении кокаина.

В 2022 году после начала СВО Уорбертон был одним из «ястребов» в парламенте, обещавших «страдания» для жителей России в результате введенных санкций в поддержку Украины.

