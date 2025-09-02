В Лондоне обнаружен мертвым политик-русофоб, обещавший страдания для России
02.09.2025 08:00
(Мск) , Москва
Бывший депутат парламента Великобритании от Консервативной партии русофоб Дэвид Уорбертон был найден мертвым в лондонской квартире в возрасте 59 лет. В 2023 году ему пришлось сложить полномочия после обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении кокаина.
В 2022 году после начала СВО Уорбертон был одним из «ястребов» в парламенте, обещавших «страдания» для жителей России в результате введенных санкций в поддержку Украины.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Российский народ задумается, и путинская Россия вскоре начнёт страдать как экономически, так и социально. Её влияние на мировой арене окончательно подорвано», – стращал ныне покойный русофоб.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: