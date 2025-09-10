В Германии требуют обеспечить охрану немецкой базы под Вильнюсом по периметру всей Литвы

Елена Острякова.  
10.09.2025 17:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 316
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Литва, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Личный состав 45-ой танковой бригады бундесвера, размещенной в Литве, должен быть обеспечен тщательной охраной, в том числе далеко за пределами казарм.

Об этом в эфире канала «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Работа службы военной охраны в Литве должна быть облегчена, чтобы обеспечить защиту солдат и их родственников даже за пределами казарм. В других «зарубежных командировках» это не так. Там деятельность охраны ограничивается собственно военной сферой, то есть военной собственностью», – сказал Брюле.

45-я танковая бригада под командованием генерала Кристофа Хубера будет базироваться в 30 км от Вильнюса. К концу года численность личного состава доведут до 500 человек, а к 2027 году до 5 тысяч.
Общая стоимость проекта создания литовской военной базы бундесвера оценивается в 1,2 млрд евро.
Немцев не испугала гибель четырех американских солдат на учениях НАТО в Литве в апреле. Экипаж гусеничного транспортного средства утонул в болоте на Пабрадском полигоне.

