В Германии атакован американский военный самолет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На авиабазе Целле в Нижней Саксонии произошёл инцидент: ссылаясь на свои источник, немецкий журнал «Шпигель», сообщает, что неизвестные обстреляли из пиротехники транспортный самолёт C130 вскоре после взлёта. ЧП было в пятницу около полудня, но известно об этом стало только теперь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что самолет не пострадал, а пилоты немедленно сообщили об этом диспетчерскому пункту. Источники издания в бундесвере говорят, что нападения на самолеты случаются крайне редко, однако известны случаи, когда пилоты были ослеплены лазерными указками.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Поскольку инцидент произошёл в полдень, нельзя исключать возможность целенаправленной атаки», – пишет журнал.