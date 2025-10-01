В Германии атакован американский военный самолет

Олег Кравцов.  
01.10.2025 08:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 867
 
Германия, Дзен, Происшествия, Россия


На авиабазе Целле в Нижней Саксонии произошёл инцидент: ссылаясь на свои источник, немецкий журнал «Шпигель», сообщает, что неизвестные обстреляли из пиротехники транспортный самолёт C130 вскоре после взлёта. ЧП было в пятницу около полудня, но известно об этом стало только теперь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что самолет не пострадал, а пилоты немедленно сообщили об этом диспетчерскому пункту. Источники издания в бундесвере говорят, что нападения на самолеты случаются крайне редко, однако известны случаи, когда пилоты были ослеплены лазерными указками.

«Поскольку инцидент произошёл в полдень, нельзя исключать возможность целенаправленной атаки», – пишет журнал.

«Даже если бы это не было серьёзным нападением на пилота ВВС, последствия для виновника были бы серьёзными. Опасное вмешательство в воздушное движение неизменно карается властями и может привести к крупным штрафам или даже тюремному заключению.

В настоящее время в парке ВВС насчитывается шесть самолётов C130. Наряду со значительно более крупными моделями A400M, они обеспечивают оперативность действий войск», – пишет «Шпигель».

