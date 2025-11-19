В европейских учебниках Украина изображается как нищая и расколотая страна, не имеющая никаких значимых достижений.

Об этом в эфире своего канала заявил соратник Петра Порошенко, депутат Верховной рады Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Представьте себе – где-нибудь в Цюрихе, Брюсселе или Берлине дети открывают учебник по географии, и читают: на Украине много бедных людей, молодёжь всё больше злоупотребляет алкоголем, на востоке живут россияне, а Крым – спорная территория.

А потом сухой абзац – на Украине идёт жестокая война. Без единого слова, кто напал и кто убивает. И это не российский буклет, а швейцарский школьный учебник.

И такую искажённую информацию можно найти и в немецких, французских, венгерских учебниках. Именно эти дети через несколько лет будут голосовать на выборах и определять политику своих стран. Решать… помогать Украине или нет. И они уже сейчас получают образ нашей страны, как бедной, пьяной, расколотой, которая сама виновата в своих бедах», – жаловался депутат.