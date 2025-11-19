В Евросоюзе воспринимают украинцев как пьяных нищих селюков – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
19.11.2025 17:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 352
 
Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В европейских учебниках Украина изображается как нищая и расколотая страна, не имеющая никаких значимых достижений.

Об этом в эфире своего канала заявил соратник Петра Порошенко, депутат Верховной рады Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В европейских учебниках Украина изображается как нищая и расколотая страна, не имеющая никаких значимых...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Представьте себе – где-нибудь в Цюрихе, Брюсселе или Берлине дети открывают учебник по географии, и читают: на Украине много бедных людей, молодёжь всё больше злоупотребляет алкоголем, на востоке живут россияне, а Крым – спорная территория.

А потом сухой абзац – на Украине идёт жестокая война. Без единого слова, кто напал и кто убивает. И это не российский буклет, а швейцарский школьный учебник.

И такую искажённую информацию можно найти и в немецких, французских, венгерских учебниках. Именно эти дети через несколько лет будут голосовать на выборах и определять политику своих стран. Решать… помогать Украине или нет. И они уже сейчас получают образ нашей страны, как бедной, пьяной, расколотой, которая сама виновата в своих бедах», – жаловался депутат.

Он возмутился, что в этих учебниках Украина подаётся как двуязычная страна, в некоторых областях которой «проживают до 40% людей российских национальностей», и даже отдельно выделена Новороссия.

«А ещё, согласно карте, на Украине только два города – Киев и Чернобыль», – негодовал Княжицкий.

Аналогичная ситуация в учебниках других европейских стран – Германии, Италии, Дании, Франции, Австрии.

Особенно сильно депутата-бандеровца возмутило оформление Украины в немецком учебнике: никаких технических или культурных достижений, только сельское хозяйство, «парень с балалайкой между Запорожьем и Бердянском».

«Мифы закладываются в детстве. Поэтому европейские народы не воспринимают украинцев частью своего сообщества», – подытожил Княжицкий.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить