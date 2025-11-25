В Британии потирают руки: «Отдаем должное Сербии – тайно поставляет оружие Украине»

Игорь Шкапа.  
25.11.2025 15:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 230
 
Балканы, Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Сербия, Украина


Президенту Сербии Александру Вучичу пора определиться и занять сторону Запада в противостоянии с Россией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире финансируемого Польшей и Великобританий псевдобелорусского канала «Белсат» заявил бывший спикер НАТО, член группы советников командования сил специальных операций альянса британец Джейми Ши. 

Он прокомментировал не так давно прозвучавшее заявление Вучича, считающего, что война между Россией и Европой становится все более вероятной.

«Это не очень оригинальное замечание в том смысле, что многие представители шведской разведки, европейские политики, многие немецкие генералы уже говорили абсолютно то же самое. Это пессимистическое настроение, которое у нас есть в Европе. Он не первый, кто это сказал», – заявил экс-спикер НАТО.

При этом он задал Вучичу вопрос, вопрос, что же он делает, чтобы избежать эту войну.

«Легко говорить о проблемах, но люди, которые получают Нобелевскую премию – это те, кто приходит с решениями. И нам нужно, чтобы люди не просто нас предупреждали. Спасибо большое, но я бы хотел знать, что вы делаете в конкретных ситуациях. Снижайте свою зависимость от России, прекращаете поставки оружия из России. Сейчас этого много. Помогайте Украине больше. Я отдаю должное Сербии. Они тихо поставляют оружие и Украине. Но если война придёт, последнее место, где вы захотите оказаться – это сидеть на заборе. Так что, я думаю, пора выбирать сторону», – потребовал Ши.

