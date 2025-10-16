«Утепляйте дома, зима будет тяжёлой!» – заместитель мэра Львова

16.10.2025
Благодаря ударам ВКС России по украинской энергетике, Львов готовится к тяжёлому зимнему периоду без центрального отопления в квартирах.

Об этом на канале «Первый западный» заявил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зима будет очень сложной. Враг это демонстрирует, обстреливая и газовую, и электроинфраструктуру. Львов подвергся одному из самых больших обстрелов, сотни дронов и десятки ракет. Враг будет делать всё, чтобы посеять панику и страх – и уничтожить инфраструктуру в нашей стране. Поэтому мы должны быть готовы к тяжёлой зиме», – призывал Москаленко.

Он подчеркнул, что, в первую очередь, будут обеспечиваться теплом школы и больницы, а жилые дома «пока что» посидят без тепла.

«В субботу-воскресенье температура опустится до нуля. Мы сейчас открываем «пункты незламности». При необходимости, там можно будет и телефон зарядить, и связь там будет.

Каждый дом должен утеплить окна, и другие простейшие вещи. Иметь запас воды, заряженные аккумуляторы, тёплые вещи. Каждый должен сделать эту работу, потому что миллион человек, и тогда нам будет легче пройти этот тяжёлый период», – добавил укро-чиновник.

