Уставший отставной офицер высказался за все ВСУ: «Деваться некуда – будем воевать еще два-три года»

ВСУ будут упираться и воевать еще несколько лет, хотя в армии накопилась критическая усталость.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил бывший командир группы снайперов ВСУ Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая спросила, готова ли Украина воевать еще три года, как пообещал Владимир Зеленский польскому премьеру.

«Нам деваться некуда. Устали все, капец, как сильно. Пацаны мои, с которыми с первых дней – мы резко постарели, много травм, ранений, контузии, всё это сказывается на сердце, на сосудах, всём, что угодно. Понятно, что тяжело», – описывает положение дел бывший снайпер.

При этом он говорит, что в ВСУ не против остановки войны, если будут понимать, что Россия больше не пойдет в наступление.