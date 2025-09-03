Укро-офицер: Карта за спиной Герасимова – это цветочки

Карта, на которой Одесская и Николаевская области были включены в состав Российской Федерации, которую журналисты рассмотрели за спиной начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, – это далеко не худшая перспектива.

Еще в 2015-м году у украинской разведки были данные о том, что Россия планирует включить в свой состав не только юг, но и всю левобережную Украину.  Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я видел карты, которые были обработаны аналитиками Генерального штаба, на которых эти обозначения на карте, которые мы видели за спиной Герасимова, – даже хуже вариант рассматривался. То есть, вся левобережная Украина под контролем россиян и весь наш юг также под контролем российской армии.

Тогда шла речь о соотношении сил и средств 1 к 5 – на одного украинского военнослужащего приходилось пять российских, это был наиболее критический вариант дальнейшего развития ситуации…

Потому Герасимов, я думаю, еще умеренно воспринимает перспективу. Но то, что мы должны быть лишены иллюзий, что, если мы уступим Крым, Севастополь, отдадим Донецк, Луганск – ничего не изменится, Путин требует кратно больше», – стращает «громадян» Селезнев.

