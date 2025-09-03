Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Карта, на которой Одесская и Николаевская области были включены в состав Российской Федерации, которую журналисты рассмотрели за спиной начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, – это далеко не худшая перспектива.

Еще в 2015-м году у украинской разведки были данные о том, что Россия планирует включить в свой состав не только юг, но и всю левобережную Украину. Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

