Укро-эксперт призвал срочно стряпать «разведданные», что «Путин и Си дружат против Трампа»

Основной интерес Дональда Трампа к России – это позиция Москвы в отношении Китая, а Украина это уже вопрос второстепенный.

Такую «зраду» в эфире «Радио НВ» признал украинский политический эксперт Николай Давидюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трамп всё равно продолжает свою стратегию убеждения русских встать на сторону Запада в войне против Китая. Поэтому мы для него не доминирующая сила, а сила, которая давит на Россию, чтобы Россия сменила не просто своё поведение здесь и сейчас на поле боя, а чтобы она встала на их сторону… Путин – пустослов, который крадёт время Трампа. Время играет против нас, потому что мы отдаём наших людей, но время играет и против Штатов, потому что им уже по стратегическому плану стоило бы переключиться на войну с Китаем, а они до сих пор помогают Украине и Европе», – вещал укро-эксперт.