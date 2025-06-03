Укро-эксперт: Атаковать аэродромы РФ нам помогло советское наследие

Вадим Москаленко.  
03.06.2025 18:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Операция украинских спецслужб «Паутина» примечательна тем, что едва ли не впервые для такой массовой атаки были задействованы технологии искусственного интеллекта.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Олег Саакян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Операция украинских спецслужб «Паутина» примечательна тем, что едва ли не впервые для такой массовой...

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«Судя по тому, какие дроны использовались на видео и фотоснимках, и тому, какая уже есть информация, можно допустить, что в этом случае применялась абсолютно новая тактика – дроны были обучены с интегрированным искусственным интеллектом. Обучались они на одном из музеев авиации, где присутствуют точно такие же самолёты. И вот наше «радянськое» прошлое, советское – помогает нам ковать наше «незалежное» будущее», – рассуждал он.

«Потому что наличие таких самолётов у нас в музеях позволило научить ИИ для того, чтобы они, не глядя на действие РЭБов, а на российских аэродромах РЭБы действуют сразу по многим полосам. И радионаведение было бы невозможно, спутниковая связь тоже пеленгуется и может глушиться, соответственно спутниковое наведение могло бы быть под серьёзным вопросом… Поэтому ясно, что здесь задействовался едва ли не впервые для такой большой массовой атаки технологии ИИ», – утверждал «эксперт» Саакян.

Отметим, что модели и макеты стратегических бомбардировщиков СССР (а также и НАТО) – не являются никакой музейной диковинкой.

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