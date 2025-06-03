Укро-эксперт: Атаковать аэродромы РФ нам помогло советское наследие

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Операция украинских спецслужб «Паутина» примечательна тем, что едва ли не впервые для такой массовой атаки были задействованы технологии искусственного интеллекта.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Олег Саакян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по тому, какие дроны использовались на видео и фотоснимках, и тому, какая уже есть информация, можно допустить, что в этом случае применялась абсолютно новая тактика – дроны были обучены с интегрированным искусственным интеллектом. Обучались они на одном из музеев авиации, где присутствуют точно такие же самолёты. И вот наше «радянськое» прошлое, советское – помогает нам ковать наше «незалежное» будущее», – рассуждал он.

«Потому что наличие таких самолётов у нас в музеях позволило научить ИИ для того, чтобы они, не глядя на действие РЭБов, а на российских аэродромах РЭБы действуют сразу по многим полосам. И радионаведение было бы невозможно, спутниковая связь тоже пеленгуется и может глушиться, соответственно спутниковое наведение могло бы быть под серьёзным вопросом… Поэтому ясно, что здесь задействовался едва ли не впервые для такой большой массовой атаки технологии ИИ», – утверждал «эксперт» Саакян.

Отметим, что модели и макеты стратегических бомбардировщиков СССР (а также и НАТО) – не являются никакой музейной диковинкой.