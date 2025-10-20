Укро-дипломат: Трамп не станет двигать «корейский сценарий» – проще надавить на Киев

Вадим Москаленко.  
20.10.2025 20:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 264
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент США Дональд Трамп считает, что гораздо проще продавить Украину, чем пытаться это сделать с Россией.

Об этом на канале «Суспильне» заявил экс-посол Украины в США, русофоб Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Русские хотят, чтобы на международном уровне все эти захваты зафиксировали. Как только Украина заключает договор с русскими, после этого не будет никаких репараций, никаких компенсаций, никто этим заниматься не будет. Потому что впервые в XXI веке будет признана законность аннексии! Путин с Крымом хочет поменять правила в мире, и на это смотрит Китай, ему это окей…

Единственный способ, когда можно изменить границы по сегодняшнему международному праву – это двусторонняя договорённость. Украина соглашается в соглашении, что эти территории отходят России. [Но Зеленский сказал, что ничего дарить не будет] – конечно, президент, который это сделает, сядет в тюрьму на следующий день. Это да. Но соглашения не будет.

Как не было соглашения в Корее. Ни Зеленский, никто не подпишет такое соглашение. Кстати, в Корее подписали американцы такое соглашение о перемирии», – напомнил Чалый.

Однако здесь он указал на нюанс.

«А кто у нас подпишет? У нас не воюют американцы. [Но договариваться едет Дональд Трамп] – у нас не воюет Дональд Трамп! У нас нет войск Америки. У Трампа нет никакого права подписывать от Украины. Он только может  своим огромным влиянием на Украину, как позитивным, так и негативным, влиять. Ему проще надаваить на Украину, как он считает, чем на Россию», – негодовал укро-дипломат.

