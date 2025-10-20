Укро-дипломат: Трамп не станет двигать «корейский сценарий» – проще надавить на Киев
Президент США Дональд Трамп считает, что гораздо проще продавить Украину, чем пытаться это сделать с Россией.
Об этом на канале «Суспильне» заявил экс-посол Украины в США, русофоб Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Русские хотят, чтобы на международном уровне все эти захваты зафиксировали. Как только Украина заключает договор с русскими, после этого не будет никаких репараций, никаких компенсаций, никто этим заниматься не будет. Потому что впервые в XXI веке будет признана законность аннексии! Путин с Крымом хочет поменять правила в мире, и на это смотрит Китай, ему это окей…
Единственный способ, когда можно изменить границы по сегодняшнему международному праву – это двусторонняя договорённость. Украина соглашается в соглашении, что эти территории отходят России. [Но Зеленский сказал, что ничего дарить не будет] – конечно, президент, который это сделает, сядет в тюрьму на следующий день. Это да. Но соглашения не будет.
Как не было соглашения в Корее. Ни Зеленский, никто не подпишет такое соглашение. Кстати, в Корее подписали американцы такое соглашение о перемирии», – напомнил Чалый.
Однако здесь он указал на нюанс.
«А кто у нас подпишет? У нас не воюют американцы. [Но договариваться едет Дональд Трамп] – у нас не воюет Дональд Трамп! У нас нет войск Америки. У Трампа нет никакого права подписывать от Украины. Он только может своим огромным влиянием на Украину, как позитивным, так и негативным, влиять. Ему проще надаваить на Украину, как он считает, чем на Россию», – негодовал укро-дипломат.
