Украинская пропаганда: Даже Польша даст добро на пролет самолета с Путиным

Если президент РФ Владимир Путин согласиться на встречу с Дональдом Трампом в Будапеште, то, скорее всего, он российский лидер полетит туда через Румынию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет специализирующееся на международной тематике издание «Европейская правда», являющееся дочерним порталом антиросссийского пропагнадистского сайта «Украинская правда».

«Можно с уверенностью утверждать, что идею встретиться в Венгрии предложил именно Трамп Путину, а не наоборот. В общем, эту встречу продвигают именно США; Путин до сих пор даже не дал ответа, готов ли он на нее полететь», – говорится в статье.

Автор материала пропагандист Сергей Сидоренко считает, что добраться до Венгрии у Путина проблем не будет.

«Технически правительственные самолеты РФ должны получить разрешение на пролет только одного государства ЕС – Румынии. Шансы на то, что Румыния откажет, абсолютно нулевые, потому что это был бы плевок в лицо не Путину, а Трампу. В этих условиях даже Польша дала бы согласие и разрешение (другой вопрос, что сам Путин вряд ли рискнет использовать польское небо, учитывая историю Смоленска, где в 2010 году разбился польский правительственный самолет с президентом Качинским и другими чиновниками на борту; в Польше распространено мнение, что его сбили)», – пишет Сидоренко.

Он признает, что для Киева возможная встреча росссийского и американского лидеров в Будапеште стала неожиданной.