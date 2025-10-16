Украине уже не хватает генерации – пришло время жестких графиков

16.10.2025 12:44
Украине не хватает как минимум 5-7 гигаватт энергогенерации для прохождения зимнего периода. Это говорит о том, что ей придется вводить жесткие графики отключения электричества, потому что даже перетоки из западных стран не спасут ситуацию.

Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас у нас работает 7 атомных блоков в энергосистеме, скоро подключится еще 2 блока и будет 9 блоков. Кроме того, у нас есть импорт электрической энергии на уровне 2,5 гигаватт. Где-то в среднем мы можем обеспечивать 7,5 гигаватт атомной генерации и 2,5 гигаватта импорта. То есть это уже 10 гигаватт, 10 гигаватт — это, конечно, недостаточно.

Если даже в самом крайнем случае выбьют всю у нас балансирующую генерацию, это в первую очередь тепловые электростанции и гидроэлектростанции, то в среднем зимой мы потребляем где-то 15 гигаватт, в пике 17 гигаватт. То есть в самом крайнем случае нам придется переходить на две-три очереди отключения. Это чрезвычайно плохой сценарий, самый критический», – заявил Омельченко.

