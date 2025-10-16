Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине не хватает как минимум 5-7 гигаватт энергогенерации для прохождения зимнего периода. Это говорит о том, что ей придется вводить жесткие графики отключения электричества, потому что даже перетоки из западных стран не спасут ситуацию.

Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

