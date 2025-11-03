Украинцев призвали не тешить себя иллюзиями, уповая на новые санкции Трампа
Санкции США против российского нефтяного сектора будут болезненными, но далеко не смертельными для Москвы.
Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
По его словам, на Украине не хотят смотреть на ситуацию с санкциями объективно – и осознать, что критического надлома российской экономики в ближайший год не произойдет.
Укро-эксперт заметил, что «Роснефть» и «Лукойл» обеспечивали порядка 20-25% российских экспортных доходов, санкции лишат эти компании части рынков, но будут задействованы новые схемы обхода.
Политолог считает, что ущерб для РФ может быть порядка 5-10 %.
«Это огромные деньги с точки зрения объёмов и доходов. Но для того, чтобы это имело критическое влияние на российскую экономику, нужно держать Россию под такими ужесточающими санкциями ещё много лет. Смотрите, резервы российского национального банка растут одновременно. Поэтому это жестокие санкции, эффективные санкции.
Хотелось бы, конечно, чтобы США отказались от российского урана для своих АЭС. Это ещё раз показывает, что они действуют в своих интересах. Они вышибают Россию с рынка. Вот если бы хотели Москву наказать, то отказались бы и от ядерного топлива. Но, видите, этого не делают», – сокрушается Бортник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: