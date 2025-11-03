Украинцев призвали не тешить себя иллюзиями, уповая на новые санкции Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Санкции США против российского нефтяного сектора будут болезненными, но далеко не смертельными для Москвы.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, на Украине не хотят смотреть на ситуацию с санкциями объективно – и осознать, что критического надлома российской экономики в ближайший год не произойдет.

Укро-эксперт заметил, что «Роснефть» и «Лукойл» обеспечивали порядка 20-25% российских экспортных доходов, санкции лишат эти компании части рынков, но будут задействованы новые схемы обхода.

Политолог считает, что ущерб для РФ может быть порядка 5-10 %.