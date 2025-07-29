«Украина не будет вечным щитом, и НАТО не спасёт» – поляки готовятся к войне с Россией

Вадим Москаленко.  
29.07.2025 16:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Украина


В Польше с усиленным вниманием изучают украинский опыт обороны и общественной коммуникации в условиях полномасштабных боевых действий с Россией.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила депутат Верховной рады прошлого созыва, майданщица Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Польше с усиленным вниманием изучают украинский опыт обороны и общественной коммуникации в условиях...

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«В Польше всерьёз рассматривается вторжение РФ. Они всерьёз изучают опыт Украины. В частности, эвакуации, опыт территориальной обороны, опыт стойкости общества от информационной [войны] и вообще, разных уровней, местный, национальный, региональный опыт коммуникации с международными партнёрами.

Я даже несколько месяцев назад по приглашению польской стороны принимала участие в закрытом брифинге для их представителей и правителей, и ассоциации городов, и аналитических центров», – рассказала Гопко.

«То есть, поляки понимают, что Украина не может быть вечным щитом, им надо готовиться, потому что это уже определённая неизбежность. Точно так же часть осознаёт, что НАТО их не защитит», – добавила «депутатка».

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