«Украина не будет вечным щитом, и НАТО не спасёт» – поляки готовятся к войне с Россией

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В Польше с усиленным вниманием изучают украинский опыт обороны и общественной коммуникации в условиях полномасштабных боевых действий с Россией.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила депутат Верховной рады прошлого созыва, майданщица Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Польше всерьёз рассматривается вторжение РФ. Они всерьёз изучают опыт Украины. В частности, эвакуации, опыт территориальной обороны, опыт стойкости общества от информационной [войны] и вообще, разных уровней, местный, национальный, региональный опыт коммуникации с международными партнёрами. Я даже несколько месяцев назад по приглашению польской стороны принимала участие в закрытом брифинге для их представителей и правителей, и ассоциации городов, и аналитических центров», – рассказала Гопко.