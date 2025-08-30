Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киллер произвел восемь выстрелов в ликвидированного сегодня во Львове нациста Андрея Парубия. Такие данные со ссылкой на источники в полиции сообщил львовский журналист Виталий Глагола.

Он опубликовал фото водительского удостоверения Парубия, которое оказалось при нем на месте гибели.

Киллером был курьер службы Glovo на электрическом велосипеде. Он спрятал пистолет в сумку. Свое лицо он скрывал черным шлемом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генпрокурор и глава МВД уже явились с докладом и пообещали Зеленскому найти стрелявшего.

Сексот СБУ (участвовал в допросах участников Русской весны) тележурналист Андрей Цаплиенко сразу же обвинил в ликвидации Парубия Россию.

«Понятно, что россияне продолжают брутальные попытки деморализовать украинское общество через охоту на знаковые личности и символичные фигуры».