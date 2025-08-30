У нациста не было шансов: в Парубия выстрелили восемь раз

Михаил Рябов.  
30.08.2025 13:00
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1382
 
Дзен, Львов, Политические убийства, Украина


Киллер произвел восемь выстрелов в ликвидированного сегодня во Львове нациста Андрея Парубия. Такие данные со ссылкой на источники в полиции сообщил львовский журналист Виталий Глагола.

Он опубликовал фото водительского удостоверения Парубия, которое оказалось при нем на месте гибели.


Киллером был курьер службы Glovo на электрическом велосипеде. Он спрятал пистолет в сумку. Свое лицо он скрывал черным шлемом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генпрокурор и глава МВД уже явились с докладом и пообещали Зеленскому найти стрелявшего.

Сексот СБУ (участвовал в допросах участников Русской весны) тележурналист Андрей Цаплиенко сразу же обвинил в ликвидации Парубия Россию.

«Понятно, что россияне продолжают брутальные попытки деморализовать украинское общество через охоту на знаковые личности и символичные фигуры».

«Где была госохрана экс-спикера Верховной рады? Что делала контрразведка?» – верещит политолог Тарас Березовец – бывший крымчанин, ныне обслуживающий нацистов в Киеве.

