Трамп смотрит на Путина и колеблется с принятием антироссийских санкций – ястреб Болтон
Пока есть надежда на заключение сделки, Дональд Трамп остерегается подписывать новый пакет санкций против России.
Об этом в эфире «Times Radio» заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, имеющий репутацию оголтелого ястреба-русофоба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Линдси Грэм объявил, что Трамп согласился подписать пакет санкций, который фактически повысит тарифы на импорт энергоносителей из России до 500% в качестве наказания за финансирование войны Путина.
Этот законопроект был внесен в апреле, и его так долго откладывали, но теперь подали ходатайство о вынесении на голосование», – попросила прокомментировать ведущая.
«Я не думаю, что это произойдет, пока Трамп пытается заключить сделку. Он не захочет предпринимать шаги против России, которые могут помешать заключению сделки.
Потому что его цель – не помочь Украине. Его цель – заключить сделку, как Теодор Рузвельт, который получил Нобелевскую премию мира за прекращение русско-японской войны в 1905 году», – сказал Болтон.
«Он хочет заключить сделку и не хочет вводить санкции против России, которые могут помешать этому. Так что я думаю, что пакет санкций Грэма пока в подвешенном состоянии.
И многие аналитики со всего мира смотрят на этот пакет и думают, что это будет тот самый законопроект, который может обанкротить Путина в течение шести месяцев и остановить войну с экономической точки зрения», – мечтает русофоб.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: