Тихановская похвасталась сетью шпионов и террористов по всей Белоруссии

У белорусских «змагаров» осталась обширная сеть агентов и террористов по всей стране, а доступ к Интернету позволяет вербовать новых.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявила самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все эти годы мы поддерживаем связь с людьми в Беларуси. Все эти годы я слышу: «Вы боретесь из изгнания». Но это не так. Да, мы создали сильные альтернативные институты власти в изгнании. Но это не значит, что все, кто боролся, сейчас живут в изгнании. Благодаря Интернету мы можем поддерживать связь с людьми на местах. У них есть возможность ездить в Литву и Польшу, обмениваться информацией. А в Беларуси у нас есть подпольные ячейки, которые устраивают небольшие диверсии», – сказала Тихановская.