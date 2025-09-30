Тихановская похвасталась сетью шпионов и террористов по всей Белоруссии
У белорусских «змагаров» осталась обширная сеть агентов и террористов по всей стране, а доступ к Интернету позволяет вербовать новых.
Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявила самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Все эти годы мы поддерживаем связь с людьми в Беларуси. Все эти годы я слышу: «Вы боретесь из изгнания». Но это не так. Да, мы создали сильные альтернативные институты власти в изгнании. Но это не значит, что все, кто боролся, сейчас живут в изгнании.
Благодаря Интернету мы можем поддерживать связь с людьми на местах. У них есть возможность ездить в Литву и Польшу, обмениваться информацией. А в Беларуси у нас есть подпольные ячейки, которые устраивают небольшие диверсии», – сказала Тихановская.
«Наши военные добровольцы отправились воевать на Украину. Так что люди у нас есть. Конечно, они в подполье, потому что уровень репрессий ужасен. Около 300 предприятий в Беларуси сейчас производят военную технику для российской армии. И я уверена, что когда придёт время, люди будут готовы.
Несмотря на все репрессии, люди не забыли и не простили. Мы должны выжать из этого всё, что можем. У нас есть связь даже с людьми из окружения Лукашенко, потому что люди понимают, что нужно менять ситуацию. Мы хотим служить европейскому будущему нашей страны», – подытожила экстремистка.
