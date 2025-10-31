Террорист Малюк пообещал «свежие подходы» в атаках на РФ дронами

Киев не будет останавливаться на достигнутом по части ударов дальнобойными беспилотниками вглубь российской территории.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил причастный к терактам на территории РФ глава СБУ Василий Малюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кроме указанных санкций, у нас есть «кинетические санкции». То есть те дипстрайки, та работа в глубоком тылу за счёт БПЛА. Речь идёт о расстоянии 120 км+. Выполняя задачи президента Украины, мы поражаем именно законные цели – нефтедобыча, нефтепереработка. Это 90% бюджета Минобороны РФ. Это грязные нефтерубли, за счёт которых враг убивает нас.

По понятным причинам я не буду давать какие-то детали того, что мы планируем. Понятно, мы не останавливаемся на достижениях. Есть много свежих взглядов, свежих подходов в этой работе. Это и новые средства, и новые боевые части, новые способы их связи», – вещал Малюк.

«Также важно отметить, давайте признаем, у врага очень сильная ПВО. И лучше всех по нашим дальнобойным беспилотникам работает их «Панцирь». Так вот, с начала 25 года по сегодняшний день мы уничтожили 48% вражеских «Панцирей», – заливал укро-террорист.

