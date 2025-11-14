Стенания укро-политолога: «Прогнозы на весну? Дожить хотя бы до января»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Период, предшествующий выходу на реальные мирные переговоры, будет крайне тяжелым для Украины.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил украинский политолог Руслан Бизяев, ныне проходящий службу в погранвойсках.

По его словам, мирный процесс по Украине планируют запустить весной следующего года, а до этого стороны будут пытаться улучшить стартовые позиции, чтобы навязать свою концепцию во время переговоров.

«Соответственно, эта пауза будет очень тяжёлым периодом для Украины. Здесь сойдутся много компонентов. И военный, и политический, и экономический, и социальный», – считает Биязев.

Он говорит, что Украине предстоит тяжелая зима, в этой ситуации сложно что-то прогнозировать и предлагает дожить «хотя бы до середины января как контрольной промежуточной точки».