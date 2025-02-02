США подталкивают Зеленского к выборам, победитель которых подпишет мирный договор с Москвой – Reuters

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Агентство Reuters, ссылаясь на спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога, утверждает, будто США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы сразу после подписания с Россией соглашения о прекращения огня – возможно, к концу этого года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы.

Кит Келлогг заявил в интервью, что президентские и парламентские выборы на Украине, приостановленные на время конфликта с Россией, «должны быть проведены»:

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«В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что это важно. В этом и заключается прелесть прочной демократии: у вас есть больше одного потенциального кандидата».

Келлог и другие чиновники Белого дома в последние дни обсуждали вопрос о том, чтобы заставить Украину согласиться на проведение выборов в рамках первоначального перемирия с Россией, сообщили два человека, знакомые с этими разговорами.

По словам источников агентства, американские офциалы также обсуждают, стоит ли настаивать на первоначальном прекращении огня, прежде чем пытаться заключить более постоянное соглашение.

«Если на Украине пройдут президентские выборы, победитель может стать ответственным за переговоры с Москвой о заключении долгосрочного договора», – говорится в публикации.

При этом конфиденты Reuters признают: неясно, как такое предложение Трампа будет встречено в Киеве. Владимир Зеленский заявил, что Украина может провести выборы в этом году, только если прекратятся боевые действия и будут предоставлены надежные гарантии безопасности.

Советник Зеленского и источник в украинском правительстве сообщили агентству, что администрация Трампа еще не обращалась к Украине с официальной просьбой провести президентские выборы до конца года.

По словам двух бывших высокопоставленных американских чиновников, Вашингтон поднимал вопрос о выборах с высокопоставленными чиновниками в офисе Зеленского в 2023 и 2024 годах. Представители Госдепартамента и Белого дома говорили своим украинским коллегам, что выборы имеют решающее значение для поддержания международных и демократических норм.

«В последние месяцы в разговорах с Вашингтоном киевские официалы выступали против выборов, заявляя представителям Байдена, что проведение выборов в такой нестабильный момент в истории Украины разделит украинских лидеров и потенциально приведет к кампаниям влияния России. При этом, Владимир Путин публично заявил, что не считает Зеленского легитимным лидером в отсутствие обновленного избирательного мандата и что украинский президент не имеет юридического права подписывать обязательные документы, связанные с потенциальным мирным соглашением», – отмечается в материале.

Источник агентства в украинском правительстве заявил, что Путин использует тему выборов как ложный предлог, чтобы сорвать будущие переговоры.

«Он расставляет ловушку, заявляя, что если в Украине не пройдут выборы, то в дальнейшем он сможет игнорировать любые соглашения», — сказал источник.

Бывший западный чиновник выразил обеспокоенность по поводу того, что США настаивают на проведении выборов, заявив, что отмена военного положения может позволить мобилизованным солдатам покинуть вооруженные силы, спровоцировать отток твердой валюты и побудить большое количество мужчин призывного возраста «бежать к границе».

«Россия хочет видеть конец Зеленского. Если Трамп окажет давление на Зеленского, чтобы тот согласился на выборы, Вашингтон сыграет на руку недавним заявлениям Путина, ставящим под сомнение легитимность украинского лидера, сказал бывший западный чиновник. «Трамп, на мой взгляд, реагирует на реакцию России», — сказал агентству конфидент, близкий к администрации прежнего президента Байдена.