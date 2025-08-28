Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нынешнее украинское руководство ни за что не признает Крым и другие новые регионы России, а вместо этого продолжит разжигать русофобию по всему миру.

Об этом на форуме экспертов «Крымской платформы» заявил дипломатический советник Зеленского Игорь Жовква, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень важно, что все мы на своём уровне отстаиваем мысль, что Крым был, есть и будет Украиной. Мы не примем никаких попыток легитимизировать, или де-юре признать Крым. Мы должны это повторять раз за разом, год за годом, представителям международного сообщества», – сказал он.