«Слабоумие или лицемерие?» – даже офицер ВСУ в ступоре от поведения Зеленского

Владимир Зеленский намеренно оскорбляет российского лидера Владимира Путина, с которым якобы хочет договориться о мире.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»).

«Я уверен, что такой профессиональный всё-таки актёр, как Зеленский, умеет скрывать свои эмоции и умеет эмоции наигрывать. Я думаю, что это всё игра на публику со своей целью. Все, что он делает на публику, все его словесные образы, которые он применяет к Путину, связаны с тем, что он реально хочет его оскорбить. То есть, для того, чтобы сделать диалог невозможным по причине нежелания нахождения компромисса, который по итогу приведёт к окончанию боевых действий и выборам», – считает офицер.

Он уверен, что дискуссия с Москвой должна вестись «не столько с позиции права, сколько в порядке целесообразности».