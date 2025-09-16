«Слабоумие или лицемерие?» – даже офицер ВСУ в ступоре от поведения Зеленского
Владимир Зеленский намеренно оскорбляет российского лидера Владимира Путина, с которым якобы хочет договориться о мире.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»).
«Я уверен, что такой профессиональный всё-таки актёр, как Зеленский, умеет скрывать свои эмоции и умеет эмоции наигрывать. Я думаю, что это всё игра на публику со своей целью. Все, что он делает на публику, все его словесные образы, которые он применяет к Путину, связаны с тем, что он реально хочет его оскорбить. То есть, для того, чтобы сделать диалог невозможным по причине нежелания нахождения компромисса, который по итогу приведёт к окончанию боевых действий и выборам», – считает офицер.
Он уверен, что дискуссия с Москвой должна вестись «не столько с позиции права, сколько в порядке целесообразности».
«А целесообразно ли допускать ненависть в отношении любого оппонента, врага и так далее? Ведь ненависть ослепляет. Это же общеизвестно. В бою, кстати, ненавидеть противника – это шаг к поражению. Публично ненавидеть и публично презирать человека, с которым ты якобы хотел бы заключить сделку или договор какой-то? Ну это бред, это какой-то разрыв. Это слабоумие или лицемерие. Но я склоняюсь ко второму», – заявил Бекренев.
