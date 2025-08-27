Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны НАТО хотят разместить на Украине дешёвое военное производство, прикрыв его мирными гражданами.

Об этом на канале «БелТА» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Украине сейчас производится огромное количество дронов, но это не какое-то единое производство. Там и кустарные, и в домах жилых производят. То есть стараются разбрасывать, и производить в жилых объектах, зная, что Россия старается не повредить объекты жилого фонда, минимизировать потери среди гражданского населения. Так что Украина активно этим пользуется», – сказал Корнилов.

Он подчеркнул, что западные корпорации активно размещают сборочные цехи на Украине, чтобы выдавать своё оружие за местное.