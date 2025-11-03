Шольц самый непопулярный канцлер, экономика ФРГ в ауте, – вражеские «голоса»

Экономика Германии уже третий год находится в состоянии спада, канцлер ФРГ Фридрих Мерц по своему антирейтингу обогнал уже самого непопулярного руководителя Германии Олафа Шольца.

Об этом в эфире «Немецкой волны» (иноагент в РФ) заявил германский журналист Дирк Эммерих, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

