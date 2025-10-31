«Селятся где угодно»: проворовавшиеся украинские элиты разбегаются по всему миру
Наиболее прозорливые из представителей украинских элит спешат как можно быстрее покинуть умирающую страну.
Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Некоторые из украинской элиты до сих пор думают, что у них все хорошо. Например, Порошенко, который собирается второй раз стать президентом, и еще некоторые люди.
Но большая часть поняла, что уже плохо. И просто пытаются Украину покинуть, или уже покинули. И поселиться где угодно: от Варшавы до Японии, от Белого моря до Черного. В Соединенных Штатах, в Европе, где хочешь можно найти сейчас представителей бывших украинских политических элит», – сказал Ищенко.
«Для них, может быть, с опозданием, но дошло, что пора спасаться, потому что они разрушили собственную базу. То есть у них была достаточно крупная и достаточно экономически эффективная страна. Ей надо было только умело заниматься. Она могла питать их и их потомков вечно. Но они пошли другим путем.
Кто-то учится управлять, а кто-то учится воровать. Вот они учились последнему», – добавил он.
