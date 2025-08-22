Русские победили и точка, – американский полковник

Украина будет полностью уничтожена, если не согласится на условия России. Никакого перемирия на время переговоров не будет.

Об этом в интервью американскому ведущему Эндрю Наполитано заявил полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Никакого прекращения огня не будет. С одной стороны у нас Наполеон, который полностью победил, с другой у нас есть сторона, которая будет полностью уничтожена, если мы не остановим это в ближайшее время.

И вы хотите, чтобы сторона, которая побеждает, заключила перемирие? Это безумие.

Перемирия заключают, когда ведут кровопролитную войну, как мы это делали на Корейском полуострове, и никто не побеждает, и приходится отступать по сантиметру. А потом мы почти три года ведем переговоры, но это когда у вас перемирие. А сейчас ситуация другая.

Русские победили, точка», – заявил Уилкерсон.

