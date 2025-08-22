Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина будет полностью уничтожена, если не согласится на условия России. Никакого перемирия на время переговоров не будет.

Об этом в интервью американскому ведущему Эндрю Наполитано заявил полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

