России не составит труда потушить украинскую энергетику – киевский эксперт
Украина еще не ощутила в полной мере потенциальных возможностей России оставить подконтрольную Киеву территорию без света.
Об этом в беседе с переехавшей в Испанию украинской журналисткой Ланой Шевчук заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.
«Ситуация ещё пока не критическая, но осенне-зимний период только начинается. И, как мы видим, уже веерные отключения в Черниговской, Сумской областях… Полтава, Запорожье, Харьков – об этом прямо и мэр говорит, что это будет зима самая тяжёлая. Готовы ли мы к такому повороту? Технические и военные возможности у россиян есть выключить Украину», – сказал эксперт.
Он опасается, что удары будут наноситься по подстанциям, рапределяющим электроэнергию с АЭС.
«Если выбить эти подстанции, будет очень большая проблема для крупных городов», – предупреждает Золотарев.
