«Ресурс исчерпан. Нас хватит максимум на полгода» – украинский политолог

Украина уже давно перешагнула порог потерь, которые являются критическими. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко.

Подписчики поинтересовались у него, насколько хватит запаса Украины для продолжения войны.

«Мы исчерпали свой ресурс. На сегодняшний день потери Украины уже являются катастрофическими. Каждая война имеет свой запас прочности для того или иного государства. Если только потери превышают 1% населения, то, соответственно, возникает вопрос: а стоит ли дальше продолжать войну? Кто-то говорит про 1,5%, но 1,5% – это уже, можно сказать, безвозвратные потери, которые будут ощущаться на протяжении как минимум нескольких поколений. Что касается Украины, она уже давно перешагнула этот рубеж», – сказал Бондаренко.

Кроме того, он обратил внимание на такой фактор, как экономический порог, когда ущерб, нанесенный государству, делает войну нерентабельной.

«Поэтому в некоторых случаях, когда переходится определённый рубеж, тогда фактически приходится капитулировать. Война до последнего украинца, война на полное истощение – это на самом деле безумие. Не каждая война может быть выиграна. В нынешней ситуации Украина войну проиграла, давайте скажем честно. Вот. Но просто Зеленский с этим смириться никак не хочет. И те, кто стоят за Зеленским, дальше продолжают хлопать его по плечу, как в известном анекдоте: «Гуд, Вальдемар, гуд», – подчеркнул эксперт.

По его словам, украинский диктатор продолжает думать не столько о народе, сколько об овациях, которые он получит на Западе.