Раскатали губу: Немцы и американцы уже спорят, как поделить украденные российские деньги
Предложенный американцами план по Украине невозможно будет согласовать и утвердить до четверга, как того хотел Дональд Трамп. Речь может идти лишь о некоем «промежуточном» варианте, и то – он должен быть согласован с Европой.
Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Немецкий канцлер пожаловался, что Европа якобы сильно пострадала от конфликта на Украине, поэтому план должен быть согласован с ней. Особенно в части замороженных российских активов (часть из которых США предлагали направить на совместные российско-американские разработки в Арктике).
«В этом плане есть много пунктов, которые требуют согласия европейской стороны. Например, российские активы, которые находятся в Брюсселе, не могут быть переданы американцам. Это немыслимо», – отрезал Мерц.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: