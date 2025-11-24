Раскатали губу: Немцы и американцы уже спорят, как поделить украденные российские деньги

24.11.2025 10:08
Предложенный американцами план по Украине невозможно будет согласовать и утвердить до четверга, как того хотел Дональд Трамп. Речь может идти лишь о некоем «промежуточном» варианте, и то – он должен быть согласован с Европой.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Немецкий канцлер пожаловался, что Европа якобы сильно пострадала от конфликта на Украине, поэтому план должен быть согласован с ней. Особенно в части замороженных российских активов (часть из которых США предлагали направить на совместные российско-американские разработки в Арктике).

«В этом плане есть много пунктов, которые требуют согласия европейской стороны. Например, российские активы, которые находятся в Брюсселе, не могут быть переданы американцам. Это немыслимо», – отрезал Мерц.

