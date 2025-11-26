Предатель Каспаров заистерил: Американская коррупция! Евро-импотенция!
У Зеленского и Ермака и без того проблемы с коррупционным скандалом, а тут ещё Европа не может достойно ответить Дональду Трампу на возмутительный «мирный план».
Об этом на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России» заявил бежавший на Запад бывший шахматист, а ныне предатель-иноагент Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В целом оценка была дико негативной. Уже впервые Трампа открыто называют русским агентом, причём, серьёзные аккаунты в социальных медиа. Газеты пока ещё не рискуют вот так, суды могут быть, но тексты идут жуткие. И даже республиканцы уже, которые всегда выстраивались под Трампа, практически в один голос говорят, что нельзя заключать никаких сделок, которые бы поощряли агрессора.
Общее мнение, что вообще-то Трамп блефует, и продавить такое соглашение не удастся. Но, к сожалению, действует ещё один фактор. Помимо американской коррупции, есть ещё европейская импотенция. Эта импотенция не исключает коррупции, но в Европе первична импотенция», – сокрушался нацпредатель.
«И отсутствие европейской сбалансированной позиции создаёт ситуацию во многом для Украины патовую. Не говоря о том, что у Зеленского с Ермаком сейчас проблемы, связанные с коррупционным скандалом, который может продолжать набирать обороты.
В целом Европа, конечно, стоит на позиции «мы за Украину», но «мы за Украину» – это одна история, а вот как вы собираетесь ей помогать – это другая история», – негодовал Каспаров.
