У Зеленского и Ермака и без того проблемы с коррупционным скандалом, а тут ещё Европа не может достойно ответить Дональду Трампу на возмутительный «мирный план».

Об этом на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России» заявил бежавший на Запад бывший шахматист, а ныне предатель-иноагент Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В целом оценка была дико негативной. Уже впервые Трампа открыто называют русским агентом, причём, серьёзные аккаунты в социальных медиа. Газеты пока ещё не рискуют вот так, суды могут быть, но тексты идут жуткие. И даже республиканцы уже, которые всегда выстраивались под Трампа, практически в один голос говорят, что нельзя заключать никаких сделок, которые бы поощряли агрессора. Общее мнение, что вообще-то Трамп блефует, и продавить такое соглашение не удастся. Но, к сожалению, действует ещё один фактор. Помимо американской коррупции, есть ещё европейская импотенция. Эта импотенция не исключает коррупции, но в Европе первична импотенция», – сокрушался нацпредатель.