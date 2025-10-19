Пора создавать народное ополчение против мигрантов и диверсантов – военврач Евич

В России пора создавать масштабные структуры поддержания порядка из населения – ополчение и тероборону.

Об этом на канале блогера Павла Иванова заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В нашей стране действует огромное количество вражеской агентуры, и они все координируются вражескими спецслужбами. Это не только укры… Ваххабиты, европейские засланцы – они все работают в тесной связке.

У нас в стране имеются миллионы граждан Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, которые сейчас у себя проводят учения под руководством английских спецслужб, нацеленные на нас. Что эти граждане станут делать завтра, когда им руководство их стран прикажет участвовать в войне против русских?

У нас имеется огромное количество жителей Кавказа, которые уже сейчас ведут себя так, что заставляют испытывать сомнения в их лояльности», – сказал Евич.