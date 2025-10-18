Поляки не верят, что самолет с Путиным пройдет над Черным морем

18.10.2025
Портал, Airlive.com прогнозирует, что самолёт с российским президентом вылетит из Москвы в сторону Каспийского моря, откуда через Иран войдет в Турцию, где его будут сопровождать турецкие истребители.

Утверждается, что российский борт обойдет воздушное пространство Греции и Италии, пролетит на Черногорией и Сербий и приземлится в Будапеште.

Кроме того, была представлена графика, предполагающая, что часть маршрута Путина пройдет над Черным морем.

В то же время польский военный эксперт Артура Мичек полагает, что этот маршрут для главы российского государства слишком рискованный из-за близости к Украине.

«На этом маршруте российские и турецкие истребители будут сопровождать самолет, чтобы исключить угрозы со стороны беспилотников или ракет. Хотя на карте маршрут обозначен через Черное море, над которым Путин вряд ли пролетит», – считает Мичек.

А вот заслуженный военный летчик российский генерал-майор Владимир Попов полет над Черным морем считает вполне вероятным.

По его словам, в Средиземном море поддержку президентскому авиалайнера окажут самолеты, дислоцированные на базе в Сирии. При этом проблем со стороны стран НАТО, уверен генерал, не будет.

«Не сомневаюсь, что Трамп поставит на уши все натовские государства. Безупречно проведенная встреча – это его престиж. Поэтому представители европейских государств будут щелкать каблуками и стоять навытяжку, пока не пролетит наш борт. Даже на земле будут стоять час до появления борта и еще час после, не говоря уже о небе», сказал Попов в интервью «Московскому комсомольцу».

