Полно людей, желающих наводить на свои города русские ракеты – сотрудник СБУ

При нанесении ударов по Украине Россия использует как пиар чиновников, так и данные от сочувствующих Москве людей на местах.

Об этом в эфире «Днепр ТВ» завил военный аналитик, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По классике они подбирают цели, исходя из сообщений на земле людей, группы людей, которые неосторожно разместили фотографии. Здесь, в первую очередь, речь идет о чиновниках. Иногда чиновники любят похвастаться, сделать селфи на фоне какой-то военной техники или передачи гуманитарки и помощи нашим военнослужащим», – сказал гость эфира.

По деталям, попавшим в кадр, можно без труда геолоцировать место.

«И, конечно, есть люди, к сожалению, их в Днепре также много, которые есть в Киеве, Одессе, Харькове, которые, увы, умышленно, за деньги, кто-то бесплатно, исключительно из-за любви к РФ – наводят удары по своему же городу. Сами здесь живут, сами наносят удары, сами же видят эти разрушения, но продолжают это делать», – плачется Ступак.

