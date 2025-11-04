Пока мы «гы-гы-гы», россияне учились и трижды сменили тактику, – Арестович

Анатолий Лапин.  
04.11.2025 13:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1032
 
Российская армия безостановочно учится на ошибках, трижды сменила тактику и научилась блокировать города, что и произошло в Покровсе.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Если бы не техническое преимущество на первых порах, в первую очередь, в беспилотниках, на опережение российской стороны, мы бы уже давно продули. Но проблема в том, что россияне копируют удачно, масштабируют, а кое в чем пошли и дальше, возникает качественное превосходство, а не только количественное уже над нами.

А мы способ войны не сменили. За это время российская армия минимум трижды пересмотрела способы войны, как они с нами воюют – от тактики до оперативного искусства и стратегии. Они постоянно творчески учатся, и за этими «мясными» штурмами, как у нас «гы-гы-гы», принято ржать в патриотических телеграм-каналах, видна настойчивая работа командиров всех ступеней, осмысление и системные подходы к тому, что делать на поле боя. И сейчас оно сказывается.

Если в 22-м они брали Попасную за счет концентрации сил, ливня снарядов и «Вагнеру», который был боеспособен, то сегодня это уже комплексное воздействие всех степеней, на всю глубину с изоляцией поля боя.

Они изолировали Покровск. Еще три месяца назад мы говорили, что они начали изолировать ротные опорные пункты и батальонные районы обороны, а сейчас они изолировали крупный город», – заявил Арестович.

