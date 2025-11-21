Подоляка: «Если не заберём Украину – они будут ненавидеть нас, как поляки»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Обандерившаяся Украина – это люди с прошитыми мозгами, а, значит, – «их можно и второй раз прошить».

Об этом в эфире видеоканала Metametrica заявил военный обозреватель, блогер Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мне нравится параллель с первой Гражданской войной в России. Там тоже и УНР была, и БНР была, было отдельное донское государство, которое люто ненавидели в Красной армии, и которое бескомпромиссно сражалось до конца против Красной армии. И даже было расказачивание, это территория современной Ростовской области. Есть сейчас проблемы с жителями Ростовской области в отношении России? Нет. Примеров вагон. Тамбовская область, где жесточайшим образом большевики подавили народное восстание, крестьянское. Есть такое, что тамбовские мужики сейчас в России проблемы какие-то создают? Нет», – привёл примеры Подоляка.

Он подчеркнул, что неприязнь во многом создаётся искусственно.

«Люди за последние 10 лет так поменялись сильно, хотя им в течение десятков лет прошивали мозги. Тем не менее, я как в прошлом программист, говорю – если один раз мозги прошиты, их можно и второй раз прошить. Вопрос в прошивке. И сейчас сила информационного воздействия настолько велика, что можно поменять любую точку зрения. Тем более, если мы воспитаем детей, которые там будут жить. А вот если мы не сможем распространить свой информационный купол на этой территории, там будут воспитывать детей в ненависти к нам», – рассуждал блогер.