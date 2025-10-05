России придётся потратить много сил, чтобы очистить Украину от бандеровской идеологии.

Об этом в интервью журналистке Татьяне Поп заявила вынужденная бежать из Украины в Россию певица Таисия Повалий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украинский народ надо было поссорить с русским, рассказать, что мы разные люди, что русские плохие, и что кроме Бандеры нас никто не спасёт. И вот, они нашли героев, которые импонируют этой власти.

Но сам народ очень наивный и доверчивый. И если им с утра до ночи со всех телеканалов рассказывают одну и ту же историю, то они не понимают, что может быть по-другому. Они видят только вот так. Поэтому и песни такие звучат, и самое обидное, что и детей воспитывают в этом русле», – сказала Повалий.