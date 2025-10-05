Певица Повалий призвала не жалеть сил для очищения Украины от Бандеры
России придётся потратить много сил, чтобы очистить Украину от бандеровской идеологии.
Об этом в интервью журналистке Татьяне Поп заявила вынужденная бежать из Украины в Россию певица Таисия Повалий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Почему и как Украина с «Червоной руты» опустилась до «Батько наш Бандера?», – спросила ведущая.
«Украинский народ надо было поссорить с русским, рассказать, что мы разные люди, что русские плохие, и что кроме Бандеры нас никто не спасёт. И вот, они нашли героев, которые импонируют этой власти.
Но сам народ очень наивный и доверчивый. И если им с утра до ночи со всех телеканалов рассказывают одну и ту же историю, то они не понимают, что может быть по-другому. Они видят только вот так. Поэтому и песни такие звучат, и самое обидное, что и детей воспитывают в этом русле», – сказала Повалий.
«Мы будем жить вместе, потому что мы один народ, у нас одна вера. И нам придётся очень много сил потратить, чтобы люди прозрели. Я надеюсь, у нас получится этот героический образ Бандеры убрать навсегда из следующих поколений украинцев», – добавила она.
