«Паровозы – вещь. Пора переходить на паровозы» – полковник СБУ

Россия наносит удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, чтобы не позволить ВСУ перебросить резервы с тыла на фронт.

Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть резерв, он находится в глубине страны. Его надо подвести к направлению главного удара. Десять батальонов. Один батальон – один эшелон. Десять эшелонов надо подвести.

Что делает противник в сентябре и октябре месяце? Ведет удары по энергетике, по транспортной инфраструктуре, а конкретно по железным дорогам и железнодорожным развязкам и по подвижному составу», – сказал Стариков.