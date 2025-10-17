«Паровозы – вещь. Пора переходить на паровозы» – полковник СБУ
Россия наносит удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, чтобы не позволить ВСУ перебросить резервы с тыла на фронт.
Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Есть резерв, он находится в глубине страны. Его надо подвести к направлению главного удара. Десять батальонов. Один батальон – один эшелон. Десять эшелонов надо подвести.
Что делает противник в сентябре и октябре месяце? Ведет удары по энергетике, по транспортной инфраструктуре, а конкретно по железным дорогам и железнодорожным развязкам и по подвижному составу», – сказал Стариков.
«Для того, чтобы электрички не ходили? Нет, для того чтобы невозможно было этих 10 батальонов подтянуть.
То есть, электровозы уничтожаются, электричества нет. Тепловозы, вроде бы, есть… Паровозы надо снимать! Кидать уголь… А их надо же восстановить еще», – подытожил эксперт.