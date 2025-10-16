«Он украл у нас победу!» – в Киеве требуют провести трибунал над Байденом

Вадим Москаленко.  
16.10.2025 20:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 596
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Джо Байден украл у Украины победу, когда не дал всего необходимого оружия для броска ВСУ к Азовскому морю.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«От нашего переднего края до Азовского моря 110 километров. Стратегическая операция там всегда была очевидна, а нас за уши от неё оттянули осенью 22-го.

Если бы Байден и Милли были гражданами Украины, я бы кричал о том, что они предатели. Но они не могут быть предателями, потому что они не давали присягу на верность нашей стране. Но они украли у нас победу, по каким-то своим причинам», – рассуждал укро-боевик.

«И наше руководство на это повелось. И мы умылись кровью вместо того, чтобы разбить российскую армию. Об этом поговорим после войны на трибунале. Я надеюсь, он будет, потому что, если его не будет, я вообще не понимаю, как с этим жить.

Есть стратегическая уязвимость Росси на южном ТВД, она никуда не денется, она будет там всегда. Поэтому вопрос только в желании того, у кого есть этот комплект вооружения, решить этот вопрос. А он есть у Америки», – вещал недобиток.

