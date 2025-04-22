Окончание перемирие вышло Украине боком

Олег Кравцов.  
22.04.2025 12:50
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Объявленное президентом России Владимиром путиным

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный обозреватель, полковник Виктор Литовкин.

Объявленное президентом России Владимиром путиным Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный обозреватель, полковник...

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«Мы никуда не двигались, ни вперед, ни назад. Все атаки украинских войск мы отразили. Стоим сегодня на тех же рубежах, что и стояли до пасхального перемирия», – сказал эксперт «Известиям».

Он напомнил, что Россия не стала не продлевать перемирие, на чем настаивала Украина.

«А ночью был нанесен мощный комбинированный удар по украинским позициям, и не только на линии соприкосновения, но и в тылу. Так что окончание перемирия, которому активно сопротивлялась Украина, для нее вышло боком», – резюмировал Литовкин.

Председатель общественной организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов отметил, что, объявляя это перемирие, президент РФ исходил из чисто гуманистических соображений.

«Никакой военной необходимости брать паузу не было», – считает он.

По его словам, на конфигурации фронта и положении сторон перемирие никак не сказалось.

«А в политическом плане Россия в очередной раз проявила стремление к мирному урегулированию конфликта. А вот Украина продемонстрировала, что не готова даже на несколько десятков часов прекратить огонь. Это стало лакмусовой бумажкой, которая показала, кто действительно хочет мира, а кто это только декларирует», – добавил Шкурлатов.

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