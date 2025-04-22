Окончание перемирие вышло Украине боком
Объявленное президентом России Владимиром путиным
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный обозреватель, полковник Виктор Литовкин.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы никуда не двигались, ни вперед, ни назад. Все атаки украинских войск мы отразили. Стоим сегодня на тех же рубежах, что и стояли до пасхального перемирия», – сказал эксперт «Известиям».
Он напомнил, что Россия не стала не продлевать перемирие, на чем настаивала Украина.
«А ночью был нанесен мощный комбинированный удар по украинским позициям, и не только на линии соприкосновения, но и в тылу. Так что окончание перемирия, которому активно сопротивлялась Украина, для нее вышло боком», – резюмировал Литовкин.
Председатель общественной организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов отметил, что, объявляя это перемирие, президент РФ исходил из чисто гуманистических соображений.
«Никакой военной необходимости брать паузу не было», – считает он.
По его словам, на конфигурации фронта и положении сторон перемирие никак не сказалось.
«А в политическом плане Россия в очередной раз проявила стремление к мирному урегулированию конфликта. А вот Украина продемонстрировала, что не готова даже на несколько десятков часов прекратить огонь. Это стало лакмусовой бумажкой, которая показала, кто действительно хочет мира, а кто это только декларирует», – добавил Шкурлатов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: