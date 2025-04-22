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Объявленное президентом России Владимиром путиным

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный обозреватель, полковник Виктор Литовкин.

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«Мы никуда не двигались, ни вперед, ни назад. Все атаки украинских войск мы отразили. Стоим сегодня на тех же рубежах, что и стояли до пасхального перемирия», – сказал эксперт «Известиям».

Он напомнил, что Россия не стала не продлевать перемирие, на чем настаивала Украина.

«А ночью был нанесен мощный комбинированный удар по украинским позициям, и не только на линии соприкосновения, но и в тылу. Так что окончание перемирия, которому активно сопротивлялась Украина, для нее вышло боком», – резюмировал Литовкин.

Председатель общественной организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов отметил, что, объявляя это перемирие, президент РФ исходил из чисто гуманистических соображений.

«Никакой военной необходимости брать паузу не было», – считает он.

По его словам, на конфигурации фронта и положении сторон перемирие никак не сказалось.